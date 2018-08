Actualidade

Os restos mortais de soldados norte-americanos devolvidos aos Estados Unidos pela Coreia do Norte foram aparentemente recuperados no local de uma batalha famosa da Guerra da Coreia, indicou um responsável norte-americano.

De acordo com a agência norte-americana para os casos de soldados desaparecidos, DPAA, a maioria dos restos mortais será proveniente de uma aldeia nas proximidades do local da batalha do reservatório de Chosin, onde morreram milhares de norte-americanos em novembro e dezembro de 1950.

"Os restos mortais estão ligados à famosa batalha", indicou, na quinta-feira, John Byrd, diretor de análise científica na DPAA, durante uma videoconferência, a partir do Havai, onde chegaram na quarta-feira 55 caixas com restos mortais.