Actualidade

O Camboja registou um total de 5.284 casos de dengue nos primeiros seis meses de 2018, um aumento de 234% em comparação com os 1.580 casos contabilizados no mesmo período do ano passado, segundo um relatório das autoridades divulgado hoje.

A taxa de incidência foi de 31,7 casos em cada 100 mil pessoas, de acordo com o documento tornado público pelo Centro Nacional de Parasitologia, Entomologia e Controlo da Malária.

No relatório refere-se que o vírus da dengue matou 10 pessoas durante o período de janeiro a junho deste ano, mais uma em relação ao mesmo período do ano passado.