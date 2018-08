Actualidade

A Austrália e a Nova Zelândia enviaram mais de 180 bombeiros para os Estados Unidos para ajudar no combate aos incêndios florestais nos estados da Califórnia, Oregon e Washington.

De acordo com o comissário dos serviços de incêndios rurais do estado australiano de Nova Gales do Sul, Shane Fitzsimmons, 188 bombeiros vão juntar-se ao dispositivo de combate aos incêndios no oeste dos estados Unidos.

De acordo com as autoridades, os operacionais australianos e neozelandeses vão ficar seis semanas nos Estados Unidos.