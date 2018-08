Actualidade

O número de acidentes nas estradas portuguesas aumentou nos primeiros sete meses do ano relativamente ao período homólogo, com um total de 74.335 desastres, mas registaram-se menos vítimas mortais, segundo dados oficiais.

De acordo com o último balanço da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), entre 01 de janeiro e 31 de julho deste ano registaram-se mais 1.608 acidentes do que no mesmo período do ano passado.

Os dados da ANSR, que incluem informação da PSP e da GNR, apontam para 274 vítimas mortais (288 em 2017) e 1.060 feridos graves (1.228).