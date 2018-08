Actualidade

O serviço de pagamento digital Alipay, da gigante chinesa do comércio eletrónico online Alibaba, foi eleita a marca mais valorizada pelos consumidores chineses, à frente do Wechat e da Huawei, de acordo com um estudo da consultora britânica YouGov.

A consultora britânica analisou a perceção que os clientes da potência asiática têm sobre várias marcas, nacionais e internacionais, tendo em conta fatores como a qualidade, valor acrescentado, reputação, satisfação de utilização e se recomendariam ou não o produto.

Nos três primeiros lugares ficaram marcas chinesas.