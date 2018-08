Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos voltou a atacar a comunicação social, num comício na Pensilvânia, nordeste do país, no qual identificou os jornalistas como a sua verdadeira oposição.

As eleições intercalares no estado, em novembro, que opõem o republicano Lou Barletta e o democrata Bob Casey, ficaram esquecidas nas acusações contra a comunicação social, proferidas no comício na localidade de Wilkes-Barre, na presença de milhares de apoiantes.

"O que aconteceu à imprensa livre? O que aconteceu ao jornalismo honesto?", disse, apontando para os 'media' presentes no fundo da sala. "Eles só inventam histórias", declarou.