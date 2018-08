Actualidade

O paradeiro de um ex-professor chinês crítico do Governo de Pequim permanece desconhecido, dois dias depois de a polícia chinesa ter interrompido uma entrevista de rádio com a Voice of America, emissora internacional financiada pelos Estados Unidos.

Sun Wenguang estava a falar para a estação de rádio na noite de quarta-feira quando polícias entraram no seu apartamento na cidade de Jinan, no leste do país. "Eu tenho a minha liberdade de expressão", exclamou antes de cair a ligação.

A Voice of America informou que o professor não respondeu a várias tentativas de contacto.