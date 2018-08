Actualidade

Moise Katumbi, dirigente da oposição da República Democrática do Congo, foi proibido de entrar no país através do aeroporto de Lubumbashi, mas vai cruzar a fronteira com a Zâmbia, disse à AFP fonte partidária.

"A decisão é oficial", disse Delly Sesanga, secretário-geral da plataforma política Essemble, em declarações à agência France Presse, referindo-se às intenções de Katumbi que pretende entrar na República Democrática do Congo através da fronteira com a Zâmbia.

As autoridades de Kinshasa interditaram o membro da oposição, no exílio, de entrar no país onde pretende apresentar a candidatura às eleições presidenciais agendadas para o dia 23 de dezembro.