Actualidade

João Pedro Pais, numa "aventura" pelo fado, Duarte, Paulo Bragança e um novo projeto de João Monge e João Gil completam o programa do Festival Santa Casa Alfama, em Lisboa, em 28 e 29 de setembro, anunciou hoje a organização.

O festival apresenta "mais de 40 concertos" em 12 palcos no bairro de Alfama, do Museu do Fado à Igreja de Santo Estêvão, do Terminal de Cruzeiros ao largo das Alcaçadarias.

O projeto "+351 FADO", de João Monge e João Gil, apresentado como "uma síntese das [suas] composições conjuntas e com raízes mais fadistas", sobe ao palco do Centro Cultural Dr. Magalhães Lima, no dia 28, com os fadistas Margarida e Duarte, acompanhados pelos músicos Ivo Costa (percussão), João Gil (guitarra acústica), José Conde (clarinete) e Pedro Amendoeira (guitarra portuguesa).