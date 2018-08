Actualidade

Portugal foi o terceiro país da União Europeia (UE) onde a produção de cerveja com álcool mais cresceu em 2017, indica um estudo do Eurostat, que revela que foram produzidos quase 81 litros por cidadão no espaço comunitário.

O estudo, publicado hoje por ocasião do Dia Mundial da Cerveja, indica que a UE produziu mais de 41 mil milhões de litros de cerveja em 2017, mais 2,5 mil milhões do que no ano anterior, o que equivale a quase 81 litros desta bebida por cada cidadão comunitário.

Segundo o gabinete de estatísticas da UE, a Holanda foi o país dos 28 em que a produção mais aumentou em 2017, por comparação com 2016, tendo disparado 48%. Reino Unido (14%) e Portugal, com 11%, completam o 'pódio' deste 'ranking'.