Actualidade

Uma das principais ativistas pela descriminalização do aborto no Brasil, Debora Diniz, recebeu ameaças de morte antes de uma audiência no Supremo Tribunal Federal, informou hoje a Human Rights Watch (HRW).

Nas últimas semanas, Debora Diniz, professora de direito e cofundadora do Anis - Instituto de Bioética, uma organização não-governamental de Brasília, foi ameaçada de morte devido ao seu trabalho pela defesa do acesso ao aborto.

De acordo com a HRW, a ativista brasileira teve mesmo de sair de casa e foi incluída no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos.