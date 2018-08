Actualidade

Rui Jorge Rego anunciou hoje a sua candidatura à presidência do Sporting, num projeto que "assenta na paixão pelo clube" e com "visão de futuro", revelou o advogado de 46 anos, num comunicado enviado à agência Lusa.

Rego passa a ser o sétimo candidato à liderança do emblema de Alvalade, juntando-se na corrida a Frederico Varandas, Dias Ferreira, João Benedito, José Maria Ricciardi, Fernando Tavares Pereira e Pedro Madeira Rodrigues.

No comunicado enviado à Lusa, o advogado aponta um projeto com 10 prioridades, em que se destaca a aposta numa gestão profissional da SAD do clube, a criação de parcerias estratégicas para investimento, com novos modelos de negócio, e a internacionalização da marca Sporting.