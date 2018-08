Actualidade

O Sindicato da Construção de Portugal denunciou hoje a existência de milhares de pensionistas a trabalharem na reabilitação urbana e propôs a criação de uma comissão quadripartida de verificação das condições de trabalho destas pessoas.

Em conferência de imprensa no Porto, o presidente do sindicato, Albano Rodrigues, culpou os angariadores do mercado de trabalho na construção civil, onde, estima, "faltam cerca de 60 mil trabalhadores".

Frisando que nos últimos sete anos "emigraram 250 mil trabalhadores" deste setor, alertou que com a "retoma das obras em Angola esse fluxo vai aumentar", situação agravada com os "apelos que chegam de países como a Bélgica, Holanda ou Alemanha".