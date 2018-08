Actualidade

Os Açores, com uma subida de 20,6%, e o Centro, com um crescimento de quase 20%, destacaram-se em número de dormidas em alojamentos turísticos, em 2017, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No documento sobre Turismo de 2017 publicado hoje, o INE assinalou a "evolução globalmente positiva" das dormidas nas regiões, com "realce para os crescimentos registados" nos Açores (+20,6%) e no Centro (+19,9%).

O Algarve continuou a ser o principal destino (30,7% das dormidas totais), seguindo-se a região de Lisboa (25,4%).