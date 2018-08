Actualidade

O Conselho de Liderança Luso-americano (PALCUS, na sigla em inglês) aposta no aumento do número de portugueses registados nos EUA para reforçar a oferta do ensino do português como linga estrangeira no sistema público.

Em declarações à Lusa, a dirigente do PALCUS Angela Simões disse que o objetivo final é que o português "seja oferecido como língua estrangeira nas escolas públicas e noutros estabelecimentos de ensino" nos Estados Unidos.

Por isso, a mobilização das comunidades portuguesas junto dos agrupamentos escolares é um dos pilares desta estratégia, que deverá ser reforçada com a campanha de recenseamento "Make Portuguese Count".