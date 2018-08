Actualidade

O voo que levaria hoje Moise Katumbi Tchapwe de regresso à República Democrática do Congo (RDCongo) não recebeu autorização para aterrar no país, levando o anunciado candidato presidencial a viajar por terra, a partir da fronteira com a Zâmbia.

Moise Katumbi, ex-governador da província de Katanga e opositor do Presidente Joseph Kabila, planeava aterrar no Aeroporto Internacional de Luano, em Lubumbashi, no sudeste do país, para formalizar a candidatura às eleições presidenciais de 23 de dezembro, mas foi proibido pela administração local e pela Autoridade para a Aviação Civil (AAC) de entrar no espaço aéreo congolês, denunciaram apoiantes.

O avião de Moise Katumbi, proveniente da África do Sul, seguiu assim para Ndola, no norte da Zâmbia, próximo da fronteira com a RDCongo.