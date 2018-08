Actualidade

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, destacou hoje o valor recorde conseguido pelo alojamento turístico em Portugal, que recebeu mais de 24 milhões de hóspedes no ano passado, de acordo com os dados hoje divulgados.

Em comunicado enviado pelo gabinete da secretária de Estado após a divulgação dos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o Governo destaca que a atividade turística "voltou a surpreender em 2017", com os dados finais do INE a mostrarem que, pela primeira vez, Portugal recebeu 24,1 milhões de hóspedes, uma subida de 12,9% face a 2016.

As dormidas também subiram 10,8%, para um total de 65,8 milhões.