Actualidade

A petrolífera estatal brasileira Petrobras registou um lucro de 10 mil milhões de reais (2,3 mil milhões de euros) no segundo trimestre do ano, resultado superior em 316% ao obtido entre abril e junho de 2017, informou hoje a empresa.

Segundo a empresa, o lucro foi impulsionado pelo aumento da cotação do barril do petróleo no mercado mundial, que acarretou maiores margens nas exportações e amelhorias na venda de derivados no Brasil.

Na apresentação das contas relativas ao segundo trimestre do ano, a petrolífera frisou ainda o impacto positivo da redução das despesas com juros, devido a um decréscimo do seu endividamento, e o corte de despesas gerais e administrativas como outros dos contributos para os bons resultados neste período.