Actualidade

O indicador de confiança no consumidor cabo-verdiano registou o valor mais alto dos últimos quatro anos, segundo os resultados do segundo trimestre de 2018, hoje revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de Cabo Verde.

Segundo a nota do INE de Cabo Verde, este resultado explica-se pela apreciação positiva das variáveis que compõem o indicador, relativamente aos trimestres anteriores.

No período em análise, acrescenta o INE, a situação económica das famílias manteve-se no mesmo nível e a situação económica do país "evoluiu positivamente" face ao trimestre homólogo do ano anterior, indica o boletim com o Inquérito de Conjuntura no Consumidor.