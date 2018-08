Actualidade

O uso do nome Gulbenkian está no centro de uma disputa judicial em Londres, com a mulher de um descendente do empresário arménio suspeita de fraude no valor de 1,2 milhões, uma acusação que rejeita.

Em declarações à Lusa, a corretora de arte e colecionadora, Angela Gulbenkian, acusada de fraude no valor de 1,2 milhões de euros, disse que nunca ter utilizado o nome de Calouste Gulbenkian para conduzir negócios nesta área.

Um conselheiro de arte radicado em Hong Kong, Mathieu Ticolat, levou o caso a um tribunal de Londres, acusando a corretora e colecionadora, casada com um sobrinho-bisneto de Calouste Gulbenkian, de ter recebido o dinheiro da sua empresa por uma escultura de Yayoi Kusama que nunca foi entregue ao comprador.