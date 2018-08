Actualidade

Cerca de 240 exemplares da Palanca Negra Gigante são controladas pelas autoridades angolanas e "todas estão ameaçadas de extinção", foi hoje divulgado em Luanda.

A informação foi avançada pelo diretor nacional da Biodiversidade do Ministério do Ambiente de Angola, Nascimento António, quando fazia a apresentação da "Lista Vermelha" das espécies de Angola extintas, ameaçadas de extinção, vulneráveis e invasoras, 150 no total, entre mamíferos, aves, répteis, peixes e plantas.

A lista abrange quatro categorias, nomeadamente de espécies extintas, ameaçadas de extinção, espécies vulneráveis (quando a atividade humana ameaça a sua existência no território nacional) e espécie invasora (quando a espécie não ocorre naturalmente em Angola ou introduzida numa determinada localidade).