Actualidade

Mais de uma centena de conservatórias encerraram em todo o pais devido à greve de cinco dias dos trabalhadores do Instituto dos Registos e Notariado (IRN), que termina hoje, disse à Lusa o dirigente sindical José Abraão.

Em declarações à agência Lusa, José Abraão, da Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP), explicou que na quinta-feira e sexta-feira houve maior adesão e que a greve tem afetado particularmente o interior do pais e as regiões autónomas.

"Estão encerradas conservatórias de registo civil, predial e de automóvel. Mais de uma centena encerradas, em especial na quinta-feira e hoje e no interior do país e regiões autónomas dos Açores e Madeira", disse.