Actualidade

As tabelas do Imposto Único Automóvel (IUC) e do Imposto sobre Veículos (ISV) vão ser atualizadas através do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), no âmbito do novo sistema de medições poluentes dos automóveis, informou o Ministério das Finanças.

Em resposta a questões da Agência Lusa sobre o encaixe de verbas com o esperado aumento dos impostos, o gabinete do ministro Mário Centeno respondeu que as "tabelas de IUC e ISV serão atualizadas tendo em conta o novo sistema de medições WLTP através do OE2019".

Hoje, na sua edição online, o jornal Expresso também cita um despacho de 01 de agosto do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, no qual se lê que "a AT (Autoridade Tributária) deve apresentar, no âmbito dos trabalhos de preparação do Orçamento do Estado para 2019, uma proposta de revisão das atuais tabelas de ISV e de IUC e das normas que consagram isenções fiscais condicionadas a limites de emissões de CO2, ajustando-as aos níveis de emissões decorrentes do novo sistema WLTP".