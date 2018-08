Actualidade

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) anunciou hoje que poderá avançar para uma paralisação na Caixa Geral de Depósitos (CGD), recorrendo ao fundo de greve, de oito milhões de euros, para que os trabalhadores não percam retribuição.

A direção do sindicato está reunida esta tarde para decidir os próximos passos face à denúncia do Acordo de Empresa (AE) da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e, após a reunião, haverá um plenário com os trabalhadores da CGD de onde sairá a decisão de avançar ou não para a greve.

A reunião extraordinária do SNQTB acontece um dia depois de também o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos (STEC) ter anunciado uma greve para dia 24 no banco público contra a denúncia do AE.