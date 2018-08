Actualidade

Associações sindicais e empresas do grupo Águas de Portugal (AdP) assinaram na quinta-feira um protocolo com vista à celebração do Acordo Coletivo de Trabalho que entrará em vigor em janeiro, abrangendo perto de 2.200 trabalhadores, disse fonte sindical.

"Trata-se de um acordo coletivo muito importante para melhorar a vida e as condições de trabalho e salariais de 2.200 trabalhadores em 15 empresas da AdP, que poderá influenciar outras empresas públicas", sublinhou hoje à Lusa José Abraão, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP), um dos signatários do acordo.

Segundo adiantou, o acordo entrará em vigor em janeiro de 2019 e prevê melhorias em matérias como carreiras ou férias, estabelecendo ainda um salário mínimo de 613 euros nas empresas da AdP (o salário mínimo nacional foi fixado este ano em 580 euros).