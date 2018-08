Incêndios

Mais de 400 operacionais combatem as chamas que lavram desde as 13:32 zona de Perna da Negra, concelho de Monchique, no distrito de Faro, e que já obrigaram à evacuação de uma aldeia, segundo dados da Proteção Civil.

De acordo com a página de internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 17:00 estavam no terreno 415 operacionais, apoiados por 122 meios terrestres e nove meios aéreos.

Os bombeiros estão a lutar contra duas frentes ativas, uma delas mais intensa e com o combate mais dificultado, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.