O empresário sul-africano raptado na quarta-feira em Palma, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, foi resgatado na noite de quinta-feira, disse hoje à Lusa a mulher da vítima.

"Ele passa bem e já está a ser assistido num hospital", afirmou a esposa do empresário Francis Hanekon, que preferiu não avançar mais detalhes sobre o caso.

Andre Hanekon, com cerca de 60 anos e que trabalha na área do transporte marítimo, em Palma, desde 2012, foi raptado por volta das 14:30 (menos uma hora em Lisboa) de quarta-feira por um grupo de quatro pessoas encapuzadas que vestiam uniformes militares, contou à Lusa o diretor do empreendimento hoteleiro onde o rapto ocorreu.