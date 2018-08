Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) apontou hoje que a economia de Moçambique vai crescer entre 3,5% e 4% este ano, acelerando para 4% a 4,5% em 2019.

"A perspetiva a curto prazo é de uma recuperação gradual e ampla na atividade económica", afirmou o chefe da Divisão do Departamento de África do FMI, Ricardo Velloso, em conferência de imprensa em Maputo, no final de uma visita ao país.

Em 2017, o Produto Interno Bruto (PIB) moçambicano cresceu 3,9%, assinalou o responsável.