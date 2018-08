Actualidade

A Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep) disse hoje à Lusa que Bruxelas deve voltar regular a produção para evitar reduções no preço pago aos produtores e prejuízos nas empresas do setor.

"Estes problemas vêm do final das quotas [leiteiras], que regulavam a produção e ajustavam o consumo. Faltando as quotas as empresas trabalham os contratos como querem. Bruxelas [deveria] lançar novas medidas para controlar a produção porque assim andamos mais à deriva", disse o presidente da Aprolep, Jorge Oliveira, em declarações à Lusa.

Em causa, segundo o responsável, está a recente medida da Lactogal de baixar o valor por litro de leite pago ao produtor em um cêntimo, pouco após ter incentivado os trabalhadores do setor a aderirem a um resgate de leite (fim do fornecimento) ou redução dos contratos.