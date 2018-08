Actualidade

Um autocarro de passageiros incendiou-se hoje na A4, a cerca de cinco quilómetros do túnel do Marão, em Amarante, sem registo registo de feridos, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a corporação de Amarante, tratou-se de um foco de incêndio confinado ao motor do pesado de passageiros, no qual viajavam 39 pessoas, no sentido Amarante-Vila Real.

Os passageiros foram retirados do veículo, transferidos para outro autocarro e seguiram viagem em direção a Vila Real, acrescentou a fonte.