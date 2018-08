Actualidade

O euro cedeu hoje face ao dólar, pela quarta sessão consecutiva, no mesmo dia em que a China ameaçou os Estados Unidos com tarifas na ordem dos 52 mil milhões de euros, caso Donald Trump avance com taxas alfandegárias.

Às 18:03 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1595 dólares, quando na quinta-feira, pela mesma hora, seguia a 1,1601 dólares.

O euro também desceu face à libra e ao iene.