Actualidade

O treino de hoje do FC Porto para a Supertaça de futebol ficou marcado pela ausência de Moussa Marega, que não subiu ao relvado com a restante equipa e não consta na lista de lesionados do clube.

Os portistas defrontam o Desportivo das Aves no sábado e treinaram esta tarde no Estádio Municipal de Aveiro sem o maliano, de 27 anos, melhor marcador dos 'dragões' na Liga na temporada passada, sendo desconhecido, até ao momento, o motivo da ausência.

Às ordens de Sérgio Conceição estiveram os reforços Marius, Bruno Costa, André Pereira, João Pedro e Chidozie, enquanto no boletim clínico figuram Chancel Mbemba, Danilo Pereira e José Sá.