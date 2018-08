Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje estar disponível para receber o sindicato dos professores, mas só depois das negociações com o Governo, ao qual não pretende substituir-se.

À margem da visita ao XXV Acampamento Nacional da Associação dos Escoteiros de Portugal, na freguesia da Barosa, em Leiria, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o sindicato dos professores foi recebido pela Presidência da República, apesar do comunicado emitido hoje pelos sindicatos queixando-se de que não são ouvidos pelo chefe de Estado, ao contrário do que sucedeu com os bolseiros.

"O sindicato dos professores foi recebido pela Presidência da República. Já expôs as suas posições e está em negociações com o Governo, que continuam em setembro. No caso dos bolseiros, foram recebidos depois de esgotadas as conversações com o Governo", afirmou o Presidente da República.