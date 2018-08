Actualidade

O município de Pedrógão Grande está sem acesso às unidades móveis que tinha previsto receber no âmbito do projeto-piloto do cadastro rústico, alertou hoje a autarquia.

A Câmara Municipal de Pedrógão Grande, uma das dez autarquias envolvidas no projeto, informou hoje, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, que "estava prevista a colocação de carrinhas no terreno cedidas pela Agência para a Modernização Administrativa [AMA], que deveriam circular pelos municípios e estarem presentes" neste concelho "durante sete semanas".

No entanto, nota que "por motivos alheios" ao município "as carrinhas nunca foram disponibilizadas", tendo optado por criar, por sua iniciativa, três postos de georreferenciação descentralizados em Vila Facaia, Graça e na sede do concelho.