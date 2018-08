Calor

A Câmara Municipal de Lisboa decidiu hoje "evitar a concentração de pessoas" no Parque Florestal de Monsanto até segunda-feira, "dado o risco máximo de incêndio", tendo por isso encerrado os parques recreativos e reduzido a circulação dentro daquele espaço.

A autarquia informa em comunicado que, "em virtude do aumento das temperaturas e consequente agravamento do risco de incêndio", tomou algumas "medidas preventivas especiais", como "reduzir ao mínimo a circulação e acesso ao Parque Florestal de Monsanto" e encerrar o Parque Recreativo do Alvito, o Parque Recreativo do Alto da Serafina e o Miradouro Panorâmico de Monsanto.

O município decidiu também "cancelar a realização de eventos no interior dos espaços em regime florestal, nomeadamente um evento que estava previsto realizar-se na Tapada da Ajuda no domingo".