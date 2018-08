Incêndios

A Proteção Civil espera uma noite "muito complicada" na serra de Monchique, onde se mantêm duas frentes ativas, uma das quais se dirige agora para a localidade de Foz do Carvalhoso, disse hoje o comandante das operações de socorro.

Segundo Abel Gomes, as autoridades estão a postos para a necessidade de retirarem os habitantes desta localidade, mas, por enquanto, houve apenas "meia dúzia" de pessoas do sítio das Taipas deslocadas das suas habitações, logo no início do incêndio.

"Vai ser uma tarefa difícil dominar este incêndio, espera-se uma noite muito complicada, de muito trabalho e muito exigente", referiu aquele responsável, adiantando que se espera uma noite quente, com pouco vento, mas praticamente sem humidade.