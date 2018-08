Supertaça

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, afirmou hoje que deixou o avançado Moussa Marega de fora da convocatória para o jogo da Supertaça de futebol devido à sua "exigência e rigor, e também pelo microciclo desta semana".

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de sábado, contra o Desportivo das Aves, o técnico dos 'dragões' disse que há "temas internos e de comum acordo com a direção", embora tenha sublinhado que o jogador maliano ficou de fora por opção.

"Eu vejo aquilo que é a capacidade do jogador em termos técnicos, táticos, físicos e emocionais. Neste último parâmetro, acho que a direção também tem uma palavra a dizer, neste estado emocional dos jogadores e neste momento difícil para toda a gente. É difícil para toda a gente e achei por bem, de acordo com o que é a minha exigência e rigor, e no que aconteceu nesta semana, chegar à conclusão que não devia incluir o Marega na convocatória", referiu.