O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), Jorge Vieira, assumiu hoje a esperança na conquista de medalhas nos próximos Europeus de Berlim, mas recusou quantificar esse número.

"Não levantamos essas expetativas nos atletas, pois podemos não ter medalhas. Apesar do nosso passado em grandes competições, essa mesma realidade leva-nos a ser comedidos. Dificilmente as podemos quantificar [medalhas]. Uma, duas, três, quatro, até cinco, seria excelente. Mas sim, espero trazer medalhas e que sejam no maior número possível", disse em declarações à agência Lusa, à margem da cerimónia de apresentação dos atletas, que decorreu hoje na tribuna de honra do Estádio Nacional.

Sobre os campeonatos, que começam segunda-feira, Jorge Vieira recusou estabelecer comparações com europeus anteriores, prinxcipaknebnte em termos de resultados e medalhas obtidas: "Amesterdão, há dois anos, e Berlim, agora, são provas muito diferentes, apesar de serem campeonatos da Europa, até porque os anteriores, como em 2012, foram em anos olímpicos."