Actualidade

Onze pessoas foram assassinadas na quinta-feira por enforcamento dentro de uma casa na cidade de Juárez, Estado de Chihuahua, no norte do México, informou a Procuradoria-Geral do país.

O Ministério Público informou em comunicado que "os esforços da Agência de Investigação do Estado estão concentrados neste momento em determinar as causas do ataque, a identidade daqueles que morreram no local e perceber se pertenciam a um grupo criminoso".

As autoridades encontraram os corpos de oito homens e três mulheres com sinais visíveis de enforcamento, na cidade de Juárez, próxima da cidade texana de El Paso.