Actualidade

O Conselho de Liderança Luso-americano (PALCUS, na sigla inglesa) quer reforçar os direitos políticos da comunidade portuguesa nos Estados Unidos, apostando no aumento dos portugueses recenseados no país.

Em declarações à Lusa, a dirigente do PALCUS, Angela Simões, explicou que a organização vai lançar uma campanha para registar a comunidade portuguesa nos Estados Unidos no próximo censo do país, em 2020.

O material educativo da campanha, intitulada "Make Portuguese Count", está neste momento a ser desenvolvido e deverá estar pronto até ao final do ano.