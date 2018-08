Calor

Santiago do Cacém ultrapassou hoje o limite de ozono que obriga a um alerta à população, já que o poluente pode provocar danos à saúde, depois de já terem sido atingidos níveis elevados na sexta-feira na mesma zona.

Segundo um comunicado da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, a ultrapassagem do limiar de alerta do ozono registou-se na estação de qualidade do ar de Monte Velho hoje às 13:00, prevendo-se que a situação se mantenha pelo menos até às 19:00.

Os valores registados foram de 275 microgramas por metro cúbico. Na sexta-feira, Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, tinha atingido uma concentração de ozono de 196 microgramas por metro cúbico, ultrapassando o limiar de informação ao público.