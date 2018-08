Actualidade

O defesa-central argentino Lisandro López foi emprestado aos italianos do Génova, da liga italiana de futebol, por um ano, informou hoje o Benfica, vice-campeão português, em comunicado.

"O clube italiano fica com opção de compra obrigatória do internacional argentino mediante o cumprimento dos pressupostos contratualizados", pode ler-se na nota, que não especifica os termos do contrato com o clube transalpino.

Lisandro López, 28 anos, chegou ao Benfica em 2013 proveniente dos argentinos do Arsenal de Sarandi, tendo assinado um contrato válido por cinco épocas, com uma cláusula de rescisão de 35 milhões de euros.