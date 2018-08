Incêndios

Mais de 1.600 operacionais estavam pelas 18:00 envolvidos em 30 incêndios, nove dos quais em curso, segundo informação da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

Nos locais dos nove incêndios em curso, estavam 1.336 homens, 362 viaturas e 19 meios aéreos.

No distrito de Santarém, a Proteção Civil contabilizava três fogos em curso. Na localidade Prado, cerca de três horas depois do início do incêndio estavam no local 172 homens, 45 viaturas e três aviões.