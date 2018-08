Incêndios

O incêndio que há mais de 24 horas lavra na Serra de Monchique agravou-se durante a tarde, obrigando à deslocação de mais habitantes, embora as autoridades ainda não consigam precisar quantos.

O presidente da autarquia, Rui André, disse à Lusa que existem alguns aglomerados populacionais situados junto à zona onde lavra o incêndio com habitações em risco, mas também não precisou quais, adiantando apenas que um casal de idosos foi deslocado para a escola EB 2,3 de Monchique.

A mudança de direção do vento está agora a propagar o incêndio para sul, na direção da Estrada Nacional 266, que liga Monchique a Odemira, no Alentejo, à beira da qual estava instalado o Posto de Comando das autoridades, entretanto deslocado para as proximidades do centro da vila.