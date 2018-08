Actualidade

O piloto madeirense Alexandre Camacho dominou hoje a primeira etapa do Rali da Madeira, sétima prova do Nacional de Ralis, com José Pedro Fontes a ser o melhor entre os que pontuam para o campeonato.

Alexandre Camacho (Skoda Fabia R5) venceu nove das dez especiais de classificação, terminando o dia com 31,5 segundos de vantagem sobre outro madeirense, Miguel Nunes (Citroen DS3 R5), que venceu a primeira passagem por Cidade de Santana e foi o principal adversário na luta pelo primeiro lugar.

Entre os pilotos continentais, mais preocupados com os pontos para o nacional de ralis, o melhor é José Pedro Fontes (Citroen C3 R5) , terceiro da geral, a 51,7 segundos do líder, mas com 29,4 segundos de vantagem sobre Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5), com Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5) a fechar o `top 5´ no final do segundo dia, a mais de dois minutos do líder.