Calor

As temperaturas estavam às 17:00 de hoje acima dos 45 graus em 16 das 96 estações de medição de Portugal continental, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que aponta novos máximos históricos em 26 locais.

Estes dados representam mais 14 estações acima dos 45 graus em relação a sexta-feira, referiu o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunicado.

A temperatura mais elevada registada até às 17:00 foi 46,8 graus, em Alvega, a que se seguiram: Santarém/F. Boa (46,3°), Alcácer do Sal (46,2°), Coruche e Alvalade do Sado (46,1°), Pegões (46,0º), Neves Corvo (45,8°), Setúbal (45,5°), Évora e Tomar (45,4°), Reguengos e Amareleja (45,3°), Avis, Viana do Alentejo e Portel (45,2°) e Mora (45,1°).