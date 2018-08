Incêndios

Os feridos graves do incêndio de sábado em Estremoz (Évora) são duas raparigas, de 20 e 25 anos, que foram transportadas de helicóptero para os hospitais de São José e Santa Maria, em Lisboa, revelou o INEM.

O incêndio, disse hoje à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), provocou "seis feridos", dos quais "dois graves, duas raparigas de 20 e 25 anos".

Quanto aos quatro feridos considerados ligeiros, segundo a mesma fonte do INEM, são todos homens, com idades entre "os 20 e os 25 anos", transportados para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).