Actualidade

Associação de Professores de Português dos EUA (AOTP) antecipa um aumento do número de alunos matriculados em cursos de português nos Estados Unidos no próximo ano letivo, disse à Lusa o presidente Luís Gonçalves.

O interesse pela aprendizagem do português no país deverá aumentar "com certeza" devido à sua reclassificação como língua crítica, afirmou o professor, à margem do encerramento do VII Encontro Mundial sobre o Ensino de Português (EMEP), organizado pela AOTP, que decorreu na Universidade de Pittsburgh este fim de semana.

Segundo as estatísticas publicadas este ano pela Modern Language Association, em 2016 havia perto de dez mil alunos de português no ensino pós-secundário norte-americano.