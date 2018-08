Actualidade

O incêndios na serra de Monchique, distrito de Faro, está a ser combatido por mais de 700 bombeiros e 193 veículos, mantendo-se as duas frentes de fogo ativas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

"Neste momento temos duas frentes de fogo ativas", disse à Lusa a mesma fonte, acrescentando que o incêndio na localidade da Perna da Negra está a ser combatido por 720 operacionais e 193 veículos.

O CDOS de Faro afirmou ainda que o "vento constante" não ajudou os operacionais no terreno e que durante a manhã de hoje "vai fazer-se o reconhecimento do terreno, com a luz do dia para ver a área no seu todo".