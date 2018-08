Incêndios

As duas jovens de 20 e 25 anos que sofreram queimaduras no incêndio de sábado em Estremoz, Évora, continuavam hoje, ao início de tarde, em estado grave e reservado em dois hospitais de Lisboa, segundo fontes hospitalares.

Ambas as raparigas foram transportadas de helicóptero, em estado grave, para os hospitais de São José e Santa Maria, em Lisboa, enquanto os restantes quatro feridos, todos homens, com idades entre os 20 e os 25 anos, foram assistidos no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

A rapariga que deu entrada no Hospital de Santa Maria apresentava hoje um estado "reservado" e está internada na unidade de queimados, disse à Lusa fonte do serviço de saúde.